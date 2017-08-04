Сильный взрыв прогремел в центре столицы сомалийской столицы Могадишо.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, в районе взрыва слышна стрельба.

В Сомали действует террористическая организация «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ), ведущая вооруженную борьбу против правительства страны и препятствующая гуманитарной деятельности ООН.

Ранее африканское командование ВС США сообщило о ликвидации «полевого командира» боевиков «Аш-Шабаб» Мухаммеда Хуссейна, более известного как Али Джабал.