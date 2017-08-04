Система вентиляции и энергоснабжения на подтопленном руднике «Мир» работает устойчиво, сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов.

После аварии в шахте система вентиляции работала в штатном режиме, была отключена только электроэнергия, пишет ТАСС. По словам Аксенова, сотрудники МЧС оперативно выполнили все необходимые работы по восстановлению энергоснабжения предприятия.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб, проводятся поисково-спасательные работы по обнаружению девяти горнорабочих, судьба которых остается неизвестной. По данным МЧС, сейчас удалось поднять 142 человека из 151.