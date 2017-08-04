Информационные указатели на китайском языке установили на Ленинградском вокзале в Москве. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба РЖД. На китайский язык перевели объявления на информационном табло об отправлении и прибытии поездов. Таким образом, сначала сообщения отображаются на русском, затем — на английском, а потом уже на китайском языках. Полный цикл занимает 40 секунд. До 29 сентября текущего года на вокзале также адаптируют указатели, сообщающие о местоположении залов ожидания, медпунктов, камер хранения, досмотровых зон, входов и выходов. Пилотный проект по внедрению китайского языка осуществят к концу года и на Московском вокзале в Петербурге. Направление Санкт-Петербург — Москва пользуется популярностью у туристов из Китая, этим и обусловлен выбор вокзалов, сообщает сетевое издание m24.ru.