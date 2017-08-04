Суд удовлетворил иск жителя Омска Эдуарда Мыры о компенсации морального вреда в 30 тыс. рублей за отказ работодателя взять его на работу в магазин из-за того, что он «похож на гея». Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что исковые требования Первомайский районный суд города удовлетворил частично. В частности, решение ООО «Хардкор» отказать молодому человеку в трудоустройстве признано незаконным. В связи с этим суд постановил взыскать в пользу Эдуарда Мыры компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей, сообщает «Газета.ру». По словам представителя истца Николая Родькина, это был первый в России случай, когда удалось доказать факт дискриминации.

В ходе последнего заседания хозяин магазина спортивного питания Александр Чистяков заявил о том, что содержание письменного отказа в приеме на работу молодого человека с формулировкой «принадлежность к меньшинствам» не было согласовано с ним. Руководитель настаивал на том, что имеет право отказать в трудоустройстве человеку, не соответствующему требованиям продавца-консультанта. Он также заявил, что, скорее всего, обжалует решение суда и никаких денег платить не намерен.

Инцидент произошел в мае, когда 25-летний Мыра не смог получить работу в магазине спортивного питания, поскольку на собеседовании у него интересовались внешним видом. Он получил письменный отказ в трудоустройстве с формулировкой, что не получил работу, поскольку «напоминает гея», сообщает BFM.RU.

Мыра принял решение обратиться с иском в суд с требованием признать отказ в трудоустройстве незаконным и взыскать с руководства магазина компенсацию в размере 50 тыс. рублей.