Институт иностранных языков в Москве лишился государственной аккредитации. О результатах проверки Рособрнадзора сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Полное название учебного учреждения — Институт иностранных языков, располагается в доме 9/8 по улице Ладожской. Согласно информации на сайте института, его ректором является Эмма Володарская.

Лишение государственной аккредитации обязывает вуз прекратить образовательную деятельность.

Также в пятницу Рособрнадзор сообщил о приостановке лицензий на образовательную деятельность Московского социально-гуманитарного института и московского Института искусства реставрации.