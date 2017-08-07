Группа «Роснано» провела в Калужской области эксперимент с ремонтом жилого дома с использованием нанотехнологий. Двухэтажный дом в деревне Картышово был построен в 1979 году. Подобных панельных зданий серии 1-335А в стране более тысячи.

Двухэтажный панельный жилой дом укрепили и осовременили с использованием наноматериалов. С результатами эксперимента познакомилась председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Руководитель профильного комитета Думы предложила применять такие технологии во многих регионах страны.

Познакомившись с результатами обновления здания, Галина Хованская приняла участие в совещании с участием губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Губернатор выразил готовность продолжать сотрудничество с группой «Роснано» в сфере обновления зданий. Он подчеркнул, что в регионе созданы предприятия строительной индустрии, которые производят «материалы будущего», в частности, стеновые панели и строительные смеси.

— Раньше их можно было купить только за рубежом. Сегодня мы готовы ими на 100% удовлетворить потребности страны. Хочу заметить, что производители разрабатывают продукцию под конкретный объект, проводя предварительно изыскательские работы, а затем осуществляют надзор по ее монтажу. Эти материалы могут значительно продлить срок жизни зданий и сооружений, что особо актуально для памятников архитектуры, — сказал Анатолий Артамонов.

Галина Хованская подчеркнула, что использование инновационных разработок позволяет снизить расходы на эксплуатацию зданий, а, следовательно, снижает нагрузку на жителей.

— Также удобно, что данные счетчиков автоматически передаются в информационную систему. Для их проверки не нужно беспокоить жильцов, — отметила депутат.

При ремонте дома в Картышово использовались нанотехнологические материалы. Фасад утеплили модулями на основе базальтового волокна, покрытыми с наружной стороны оцинкованным металлом, а изнутри армированы композиционной сеткой, что создает единый фасадный элемент, готовый к быстрому монтажу. Такие системы более долговечны и ремонтопригодны, чем традиционные вентилируемые фасады, а также отличаются лучшими теплоизолирующими свойствами.

Как пояснил «Известиям» руководитель направления региональных проектов Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) «Роснано» Кирилл Карабанов, дом утепляли в декабре, поскольку используемые модули не боятся капризов погоды — в случае намокания они просохнут благодаря специальным каналам вентиляции.

— Минеральная вата или стекловата постепенно намокают от дождей и обваливаются, а наноматериал не изменится и за тридцать лет, — заявил Кирилл Карабанов.

По его словам, теплоизоляционные свойства используемых модулей иллюстрирует следующий факт. Дом в Картышово не имеет горячего водоснабжения, жители используют для отопления водогрейные котлы в квартирах. В начале 2017 года эти котлы массово отключили уже в феврале.

Для укрепления стен использовали ткань на основе углеродных волокон. Этот материал накладывали на межплиточные швы для увеличения несущих способностей здания. Этой же тканью возможно ремонтировать дома с трещинами, что дешевле и проще, чем монтировать тяжелые стальные швеллеры. При этом на растяжение углеродная ткань держит намного большее усилие, чем сталь.

Для утепления крыши на нее насыпали пеностекольный щебень, который лучше сохраняет тепло, чем керамзит. Он легче и долговечнее традиционного материала. К тому же в щебне производства портфельной компании «Роснано» — ICM Glass — не размножаются бактерии.

— Я посетила завод в Калужской области, где выпускают пеностекло, — рассказала «Известиям» Галина Хованская. — Удивительно, что его производят из обычных битых бутылок. Таким образом, экологически чистое производство еще и помогает избавляться от мусора.

По словам Кирилла Карабанова, опыт показал, что использование нанотехнологических материалов при капремонте жилья позволяет снизить расходы на отопление на 30% и продлить интервал между ремонтами минимум в два раза.

Кроме Калужской области, ФИОП провел комплексное обновление девятиэтажного кирпичного дома в Белгороде. На стадии реализации — нанотехнологический ремонт двухэтажного кирпичного здания детсада в Ульяновске, панельной жилой пятиэтажки в Томске.

— Калужская область является одним из приоритетных партнеров группы «Роснано». Здесь успешно работает несколько наших портфельных компаний, был реализован пилотный проект по капитальному ремонту жилого дома с использованием нанотехнологий, работает завод по производству фармпрепаратов, завод пеностекольного щебня. Администрация региона не боится нового, содействует развитию инноваций, и мы рассчитываем, что опыт Калужской области станет примером для других российских регионов, — отметила Елена Дубровина, советник председателя правления УК «Роснано».

Как рассказала «Известиям» Галина Хованская, обновление здания в Картышово произвело на нее большое впечатление.

— В Москве такие дома серии 1-335А планируют сносить в рамках реновации. Но осовременить их гораздо дешевле и быстрее, — отметила депутат.

По ее словам, именно экологически чистые наноматериалы надо использовать в жилых зданиях, медучреждениях — по сути, везде, где присутствуют люди.

Губернатор региона, руководитель комитета Госдумы и глава ФИОПа подписали протокол, согласно которому в Думе пройдет круглый стол по ремонту домов с использованием наноматериалов. Калужский опыт будут пропагандировать для применения в других регионах. Предложения по его использованию будут направлены в комитет по жилищной политике и ЖКХ Госдумы, в Минстрой России.