Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сообщает, что россиянам, которые хотят получить средства при отказе от тура в Абхазию, не стоит рассчитывать на возврат полной стоимости.

Прогремевшие взрывы на военных складах в Абхазии заставили некоторых россиян усомниться в безопасности своего отдыха и обратиться к туроператорам с заявлением об отказе от тура.

«В случае отказа от тура в соответствии с законодательством Российской Федерации туристу возвращаются средства за вычетом фактически понесенных расходов, которые подтверждаются туроператором документально», –– передает Ростуризм. Иными словами, на полный возврат денежных средств турист претендовать не может, так как это не страховой случай.