Утверждение родственников погибшей в Грузии россиянки Валентины Щелковиной о проблемах с доставкой ее тела на родину не соответствуют действительности, заявили в департаменте информации и печати МИД РФ.

Содействие близким погибшей оказывали сотрудники секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии, передает «РИА Новости».

«В сложившейся ситуации оперативно были оформлены свидетельство о смерти и другие необходимые документы», — отметил собеседник агентства.

Также им было оказано содействие в транспортировке тела на территорию России.

«В ночь на 28 июля этого года членами семьи тело Щелковиной было доставлено в город Владикавказ», — резюмировали в департаменте.

Валентина Щелковина погибла в ДТП в Грузии 26 июля. Позднее родственники женщины сообщили о проблемах с возвращением тела из-за технических проблем в судебно-экспертном бюро.