Могильная плита упала на сотрудника Щербинского кладбища в «новой Москве». Об этом сообщили в пресс-службе департамента по ЧС по столице.

Инцидент произошел в пятницу, 4 августа, в городе Щербинка. Мужчину под плитой заметили очевидцы и вызвали спасателей. Пострадавшего эвакуировали на вертолете Московского авиационного центра в НИИ имени Склифосовского, сообщает телеканал «360».

Известно, что на борту пострадавшего сопровождали врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи. О состоянии здоровья мужчины не сообщается.