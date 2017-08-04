Палеонтологи обнаружили в Канаде останки нодозавра — травоядного динозавра мелового периода. Ученые откопали костяную броню животного, из-за которой оно считается неуязвимым. Статья опубликована в журнале Current Biology.

Исследование находки, которая была сделана еще в марте 2011 года, ученые смогли провести только сейчас.

Ящера назвали Borealopelta markmitchelli в честь канадского палеонтолога Марка Митчелла. Динозавр принадлежал к виду так называемых анкилозавров — своеобразных «живых танков» мезозойской эры, у представителей которого была костяная броня в виде шишек и пластин, а у некоторых даже костяная палица на конце хвоста. Ящер мог, по мнению ученых, с такой силой ударить своим хвостом, что свалил бы даже тираннозавра.

Ранее ученые были уверены, что прочная оболочка нодозавра делала его неуязвимыми для хищников, однако изучение костяной структуры брони показало, что животные всё же становились жертвами хищников, сообщает телеканал «360».

Найденный динозавр был окрашен в красно-коричневый цвет, темный цвет спереди и сверху и в бело-розовые светлые тона сзади и снизу. Это говорит о том, что ящер был покрыт защитным окрасом, что помогало ему избегать внимания хищников. Вероятно, тираннозавры и другие огромные плотоядные всё же научились атаковать нодозавров, если они пытались приспособиться к жизни при помощи защитной окраски.

По словам сотрудника Королевского Тиррелловского палеонтологического музея Калеба Брауна, ящер войдет в научную историю как один из самых прекрасно сохранившихся и красивых экземпляров динозавров. «Он «Мона Лиза» среди динозавров», — цитирует Брауна «Федеральное агентство новостей».