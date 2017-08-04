В Абхазии продолжаются поиски российского туриста Андрея Лихачева, который не выходит на связь с 12 июля. Спасательная операция проводится в Бзыбском ущелье, cообщает Sputnik.

«За два дня поисковой экспедиции спасатели обследовали территорию общей площадью около 40 кв. км, но, к сожалению, результатов поиски не принесли», — сказали агентству в абхазском МЧС.

Известно, что Лихачев намеревался совершить переход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба, после чего выйти к селу Цабал. Ранее спасателям удалось найти человеческие следы на этом маршруте, однако не нашлось подтверждений, что они принадлежат пропавшему туристу.

Последний раз Лихачев выходил на связь 12 июля, когда звонил своей матери. Он находился в Абхазии 9 июля, а 22 июля должен был вылететь в Москву из Сочи. Отмечается, что маршрут для него был знакомым, он уже преодолевал этот перевал.