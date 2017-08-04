Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Швейцарии. Об этом сообщает издание Cote.

ЧП произошло утром в пятницу, 4 августа, на юго-востоке страны в кантоне Гризон. На самолете пять человек, двое из которых — 14-летние подростки, совершали полет-крещение в молодежном лагере. Как сообщает RT, на борту, помимо пилота и двух подростков, находилась еще 17-летняя девушка, ее состояние оценивается как тяжелое.

Прокуратура Швейцарии начала проверку по факту катастрофы.

Сообщается, что в лагерь с 30 июля прибыли 192 подростка. Целью пребывания в лагере является «первый тесный контакт с авиацией», в программу входит полет-крещение на самолете, сообщает «РИА Новости».