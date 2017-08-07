Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам, во втором квартале 2017 года по сравнению с прошлым годом выросла в пять раз: с 13 млрд рублей до 68 млрд рублей, говорится в финансовой отчетности компании. Выручка за полугодие увеличилась на 23,2% до 2,8 млрд рублей. На этом позитивном фоне котировки акций компании вряд ли будут в ближайшее время падать ниже 300 рублей за акцию, несмотря на новые американские санкции, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты.

Компания продемонстрировала положительные финансовые результаты, несмотря на сохраняющуюся напряженную макроэкономическую конъюнктуру, отметили в «Роснефти». Более слабый доллар по отношению к рублю по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказал давление на выручку в рублевом эквиваленте. При том что в долларовом выражении она выросла почти в полтора раза до $50,1 млрд.

EBITDA «Роснефти» за полугодие возрос на 2,9% до 639 млрд рублей несмотря на существенное негативное влияние внешних факторов, таких как укрепление рубля, инфляционное давление и рост тарифов естественных монополий, отмечает компания. Рост показателя стал возможен благодаря контролю над затратами и эффективному управлению структурой реализации продукции, добавили в «Роснефти».

Чистая прибыль за квартал в долларовом выражении составила $1,2 млрд.

— У англо-голландской Shell и американской Chevron в этот период чистая прибыль составила $1,5 млрд, — отметил член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии Рустам Танкаев.

Компания сохраняет уровень долговой нагрузки на комфортном для себя уровне, добавил эксперт. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,7 в долларовом выражении.

— Примерно такой же уровень долговой нагрузки у других мировых мейджеров: у Chevron соотношение чистого долга к EBITDA также составляет 1,7, у Shell — 1,6, — подсчитал Рустам Танкаев.

Несмотря на формальное снижение чистой прибыли в рублях в первом полугодии отчетность «Роснефти» показала хорошие результаты, подчеркнул аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. По его мнению, тот факт, что долларовая выручка компании увеличилась почти в полтора раза, соответствует объективным рыночным факторам.

— Это произошло благодаря росту цен на нефть в первом полугодии 2017 года на треть по сравнению с январем–июнем 2016 года. Кроме того, «Роснефть» нарастила добычу нефти на 11,4%, — отметил аналитик.

Затраты компании растут опережающими темпами, считает эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев. Рост цен на продаваемые на экспорт энергоносители компенсировался укреплением курса рубля, в результате затраты и расходы «Роснефти» увеличились на 30,8% до 2,6 млрд рублей, сказал он.

Кроме финансовых результатов компания раскрыла и производственные: среднесуточная добыча углеводородов выросла в первом полугодии на 10,2% до 5,74 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В частности, «Роснефть» увеличила добычу газа на 2,9% до 34,2 млрд кубометров. Компания сохраняет планы по росту производства газа до 100 млрд кубометров в год.

— Котировки акций «Роснефти» в ближайшие недели будут под давлением из-за американских санкций. Однако вероятность их падения ниже 300 рублей за акцию, на мой взгляд, невелика, — прогнозирует начальник управления ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Аналитики Morgan Stanley при этом ожидают позитивную реакцию рынка на результаты «Роснефти» по причине превышения ключевых показателей над ожиданиями.

«Результаты за квартал превзошли ожидания по причине хороших показателей сектора переработки и сбыта», — отмечается в отчете банка UBS.

Свободный денежный поток в течение 21 квартала подряд у «Роснефти» является положительным и в первом полугодии достиг 128 млрд рублей. Компания в своем отчете отметила, что он имеет значительный потенциал к увеличению по мере запуска ключевых стратегических проектов. Капитальные затраты нефтяной компании возросли на 99 млрд рублей до 407 млрд рублей, что обусловлено приобретением новых стратегических активов, а также расширением программы капитального строительства по ключевым проектам: Сузун, Тагул, Роспан, Таас-Юрях и Русское.