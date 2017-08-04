Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупреждает россиян о возможных рисках при употреблении куриных яиц из ряда европейских стран.

Сообщается, что в Германии в куриных яйцах обнаружено опасное вещество фипронил. Его обычно используют как инсектицидное средство для уничтожения различных насекомых. Загрязненные фипронилом яйца обнаружили в Бельгии и Нидерландах, говорится в официальном сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. По имеющимся данным, в Россию в 2017 году куриные яйца из Германии, Бельгии и Нидерландов не поставлялись.

Роспотребнадзор взял на особый контроль данную проблему и направил запрос в соответствующие органы европейских стран об общем объеме загрязненной продукции. Официальной информации от властей Бельгии, Германии и Нидерландов пока не поступало.