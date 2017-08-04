Обращение с просьбой прекратить уголовное преследование отца погибшего Артема Кузнецова к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину отправил руководитель общественного движения «Пропавшие дети — всенародный поиск» Александр Смирнов.

Уголовное дело против отца погибшего ребенка он назвал неправомерным и кощунственным. Александр Смирнов попросил главу СК лично вмешаться в расследование трагедии и не допустить ареста мужчины. Как сообщает GOROD48, мужчина считает это роковым стечением обстоятельств.

Кроме того, он призывает всех неравнодушных оставлять подписи в петиции в пользу отца Артема Кузнецова. Ситуация вызвала обсуждение пользователей социальных сетей, многие считают, что мужчина действительно виноват в смерти ребенка.

Ранее «Известия» писали, что малыш пропал 13 июля недалеко от села Михайловка Тербунского района Липецкой области. Мальчик был на сенокосе с папой и старшей сестрой. На седьмой день поисков в 7 км от места пропажи ребенка было найдено его тело. Первоначально рассматривалась версия о том, что ребенка могли украсть — в те дни в окрестностях деревни были замечены машины с номерами другого региона.

Затем было установлено, что смерть наступила из-за обезвоживания организма. Это произошло примерно на третьи-четвертые сутки после того, как он потерялся. Таким образом, его смерть не является криминальной.