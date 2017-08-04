На севере Индии произошло обрушение здания. По предварительным данным, погибли как минимум четыре человека, еще пятеро получили тяжелые травмы.

Инцидент произошел в городе Теог, что располагается в 30 км от столицы штата Химачал-Прадеш Шимлы, передает ТАСС.

Заместитель комиссара полиции города отметил, что обрушение старого двухэтажного здания произошло во время проливного дождя.

В настоящий момент на месте происшествия идут спасательные работы. Не исключено, что под завалами могут находиться люди, укрывавшиеся от непогоды.

В полиции полагают, что здание рухнуло из-за ветхости и проливных дождей.