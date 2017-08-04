Московский городской фестиваль «Цветочный джем» собрал порядка 6 млн человек гостей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фестиваль проходит с 20 июля по 6 августа на Тверской площади и в Столешниковом переулке. Градоначальник также отметил, что к настоящему моменту гости фестиваля купили уже 190,5 тыс. банок варенья и 1,7 млн порций мороженого.

Темой фестиваля стали летние угощения и цветы, а его программа охватывает 44 городских площадки в разных районах столицы и парках. На мероприятии можно попробовать 76 видов мороженого и больше 100 сортов варенья. Кроме того, на площадках фестиваля продано более 83 т сладостей и 86 тыс. л напитков. Также в торговых шале можно найти товары для дома ручной работы, оригинальные аксессуары, авторские сувениры и цветы самых разных видов, сообщает сетевое издание m24.ru.