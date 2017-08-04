СУ СК по Тамбовской области определило причастность крупного свиноводческого комплекса в Сампурском районе к отравлению реки Цны. По предварительным оценкам, ущерб водным биологическим ресурсам — в виде гибели рыбы — составляет 9 млн рублей.

С площадки откорма свиноводческого комплекса неустановленные работники совершили сброс жидкого органического удобрения, которое попало в реку Цна недалеко от деревни Садовая Сампурского района Тамбовской области. Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», в результате пробы воды показали превышение аммиака в 30 раз, а берега были усыпаны мертвой рыбой.

По признакам преступления Тамбовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело по факту загрязнения поверхностных вод и причинения вреда рыбным запасам. Сейчас назначены физико-химические экспертизы, расследование продолжается.