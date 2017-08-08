Минфин планирует в осеннюю сессию парламента внести в законодательство изменения, которые помогут закрыть «утечки» из бюджета по акцизам на дизельное топливо. Черный рынок дизтоплива в России ведомство оценило в 4 млн т. Уточнение определения средних дистиллятов и расширение действия закона на эти фракции позволит увеличить поступления в российскую казну на 30–35 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.

В конце прошлого года Российский топливный союз (РТС), который объединяет розничных трейдеров, направил в Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложения по противодействию обороту на внутреннем рынке контрафактного топлива, согласованные с большинством крупных нефтяных компаний. Письмо содержит 15 пунктов и представляет собой комплексный план по реализации экономических и административных мер против некачественного топлива. По данным РТС, в настоящее время многие нефтепродукты, которые фактически являются средними дистиллятами, вообще не облагаются акцизом, так как для идентификации таких фракций в Налоговом кодексе заложены определенные параметры. Именно этими указаниями НК РФ активно пользуются производители контрафакта.

Основная проблема, по словам президента РТС Евгения Аркуши, заключается в том, что под видом дизельного топлива продаются «некие компоненты, которые называются по-разному: дистиллят газового конденсата, различные виды печного, судового топлива».

— Они не облагаются акцизами, потому что в существующем определении средних дистиллятов, их признаков и идентификации была допущена ошибка. Она была допущена еще полтора года назад, когда это вводилось. Пользуясь этой лазейкой, заводы — в основном, небольшие — выпускают эти компоненты без уплаты акциза. И это топливо по своим характеристикам похоже на дизельное, которым оно не является. При этом оно существенно дешевле — как минимум на величину акциза, — пояснил он.

Как рассказал «Известиям» Алексей Сазанов, разрабатываемый Минфином законопроект учитывает предложения игроков рынка.

— Можно выделить проблему со средними дистиллятами, когда дизельное топливо под видом «товаров прикрытия» реализуется на АЗС и на него не уплачивается акциз на этапе производства. Используют и новые «товары прикрытия» типа вакуумного газойля, который выходит от производителя, разбавляется и доводится до качества дизельного топлива уже в оптовом звене. Мы оцениваем рынок «серого» производства дизельного топлива примерно в 4 млн т. Это 30–35 млрд рублей выпадающих доходов по акцизам на нефтепродукты, — оценил Алексей Сазанов.

Он также сообщил, что Минфин в период осенней сессии парламента планирует настройку законодательства в части уточнения определения средних дистиллятов и расширение его действия на эти фракции.

— Надеемся, что мы сумеем охватить «серый» рынок дизельного топлива с помощью изменения определения, — отметил представитель министерства.

Отраслевые эксперты с оценками Минфина об объеме черного рынка дизельного топлива согласны.

— 10% рынка точно заполнено контрафактом. Выловить это, конечно, будет очень трудно, — отметил ведущий аналитик компании «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктор Костюков.

По его словам, для борьбы с теневым рынком надо полностью ликвидировать как экономическую деятельность переработку нефти, если нефтезавод не подключен к системе «Транснефти». Впрочем, отметил аналитик, мошенники всегда придумывают способ обойти закон и не платить акцизы.

Особенно сложная ситуация, по оценке эксперта, сложилась в Ростовской и Самарской областях, а также Северо-Кавказском регионе: из-за обилия мелких НПЗ контролировать ситуацию с уплатой акцизов в южных субъектах страны довольно сложно.

— Они мимикрируют под разные наименования, могут обычную дизельную фракцию назвать нефтью или газовым конденсатом, или дистиллятом газового конденсата. Но невозможно же у каждого НПЗ ставить человека с ружьем или по крайней мере с фотоаппаратом, — рассказал Виктор Костюков.

Евгений Аркуша полагает, что оценка объема теневого рынка средних дистиллятов, данная Минфином, занижена.

— «Серый» рынок оценивался нами примерно в 10 млн т. По нашим данным, он не уменьшился, а скорее даже увеличился. Мне представляется, что эти цифры занижены, — сообщил он, подчеркнув, что РТС борется за уточнение законодательства уже полтора года.

Представители рынка надеются, что со вступлением предложенных Минфином поправок в силу объем контрафактного топлива в России заметно снизится.