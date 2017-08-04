МЧС: 142 шахтера спасены из подтопленного рудника «Мир»
По последним данным МЧС, из подтопленного в Якутии рудника «Мир» спасены 142 шахтера из 151. Судьба девяти человек пока остается неизвестной, сотрудники экстренных служб продолжают поисково-спасательные работы, осуществляется разведка горных выработок рудника для обнаружения людей.
На место ЧП прибыл глава Якутии Егор Борисов, он проводит внеплановое заседание с руководством компании «Алроса», которой принадлежит рудник, на тему причин затопления шахты.
Проверку по данному факту проводят Следственный комитет и прокуратура по региону.