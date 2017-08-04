Ущерб от прекращения вырубки в Беловежской пуще, которая, как утверждает Польша, проводится для защиты от жука-короеда, составит около $1 млрд.

Ответ на претензии суда ЕС дало министерство окружающей среды Польши. По оценкам ведомства, окружающей среде будет нанесен ущерб в размере 3,2 млрд злотых ($915 млн), передает ТАСС.

В Варшаве подчеркивают, что вырубка не идет вразрез с европейскими директивами. Напротив, мера призвана защитить природу.

Польша утверждает, что в Беловежской пуще вырубке подлежат около 1,3 млн деревьев. Это позволит остановить распространение жука-короеда.

Евросоюз требует от Варшавы приостановить вырубку в реликтовом лесу, указывая на законы о сохранении природы. 28 июля Суд ЕС запретил Польше вырубать деревья, однако постановление так и не было выполнено.