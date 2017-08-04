Глава Якутии Егор Борисов вместе с сотрудниками оперативного штаба прибыли в город Мирный для координации спасательных работ на руднике «Мир».

В настоящее время Борисов и руководство компании «Алроса», которой принадлежит рудник, проводят заседание по обсуждению возможных причин произошедшего и мер по обнаружению еще девяти не найденных людей, пишет ТАСС. Отмечается, что в заседании оперативного штаба принимают участие сотрудники экстренных служб и эксперты.

По последним данным, вызволить из шахты удалось 133 человека. В операции по спасению участвуют 85 человек и девять единиц техники. Следственный комитет и прокуратура по региону начали проводить проверку по факту ЧП.

Напомним, в пятницу на рудниковой шахте «Мир» в Якутии произошло затопление. В тот момент в шахте находилось порядка 150 горнорабочих. В результате двое получили легкие травмы и были доставлены в больницу.