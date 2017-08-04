Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса в Новороссийске, в результате которого пострадали восемь детей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«По инициативе руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»), для дальнейшего расследования передано в следственные органы СУ СКР по Краснодарскому краю», — приводит заявление ведомства ИА KrasnodarMedia.

Напомним, авария на трассе Новороссийск — Керченский пролив произошла накануне. Установлено, что микроавтобус Mercedes, в котором находились 10 человек, резко съехал в кювет, столкнувшись с автомобилем «КамАЗ». В результате травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Пострадавших доставили в городскую больницу №1 Новороссийска.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.