Посольство Латвии в Москве прекращает с 1 сентября 2017 года аккредитацию российских туроператоров. Такой механизм подачи документов на визы является неэффективным, считают в дипломатической миссии страны.

Латвийская сторона пошла на этот шаг, поскольку количество виз, выданных гражданам России при посредничестве турфирм, не превышало 5% от их общего количества.

«Посольство Латвийской Республики в Российской Федерации подтверждает информацию о том, что с 1 сентября 2017 года прекращает аккредитацию туроператоров», — цитирует «РИА Новости» сообщение дипведомства.

Клиенты туристических компаний, желающие в будущем посетить республику, смогут подавать документы для оформления шенгенской визы непосредственно в консульском отделе посольства Латвии в РФ или в визовых центрах компании Pony Express, передает RT.