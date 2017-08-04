Детским садам, которые возводятся в Судаке по федеральной целевой программе, необходима смена подрядчиков. Как сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, срыв сроков по некоторым объектам фатальный.

По его словам, требуются радикальные меры в отношении исполнителей госконтрактов и объявление новых конкурсов, передает ИА «Крыминформ». Константинов посетил три детских сада. Все должны быть введены в эксплуатацию в этом году, однако в двух отставание от графика достигает трех месяцев, а строительство третьего еще в начальной стадии.

В середине июля объекты в республике проинспектировал замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров. Он заявил, что около трети детских садов будут сданы позже запланированного срока.