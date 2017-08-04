3 августа в 13.00 в квартире одного из домов на улице Хрустальной в Железнодорожном районе Ульяновска трехлетний мальчик умер во сне от удушья.

По предварительным данным, в девять часов утра ребенок лег спать. Мать малыша спустя некоторое время обнаружила его мертвым, сообщает 1ul.ru. Семья, в которой проживал ребенок, характеризуется как благополучная.

Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства трагедии. Также будут проверены условия жизни мальчика, опрошены соседи и знакомые. По результатам проверки, проведенной СУ СК России по Ульяновской области, будет принято процессуальное решение.