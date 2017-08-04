Британский суд отказал России в экстрадиции бизнесмена Георгия Шуппе, приходящегося зятем олигарху Борису Березовскому (умер в 2013 году). Судья магистратского суда лондонского муниципального округа Вестминстер Кеннет Грант освободил его под залог, передает Press Association.

Судья уведомил Шуппе, что теперь у России есть 14 дней для подачи апелляции на его решение.

В России 46-летний Георгий (Егор) Шуппе и его партнер по бизнесу Михаил Некрич обвиняются в организации убийства предпринимателя Александра Минеева, владевшего в 1990-х сетью магазинов «Партия». Стоимость бывших торговых площадей «Партии» оценивалась примерно в $1 млрд.

В январе 2014 года Минеев был расстрелян в подмосковном Королеве.

В марте этого года в Италии был задержан Михаил Некрич. Как и Шуппе, он находился в международном розыске.