СК проводит проверку по факту перевозки священником ребенка в багажнике автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Инцидент произошел в Верхней Пышме, когда священник перед тем, как выехать с парковки торгового центра, посадил своего сына в багажник автомобиля. Следователи проверяют, имели ли место нарушения ПДД, сообщает ИА «Ура.ру».

Водитель автомобиля позже заявил, что ребенок действительно является его сыном. Накануне они с ним смотрели фильм о службе в ВДВ, поэтому ребенок захотел попробовать сесть в машину, как десантники в фильме при посадке в самолет. Священник прокатил ребенка, после чего, по его словам, откинул заднее сиденье и пересадил мальчика в салон автомобиля в детское кресло, пристегнув ремнем безопасности.

Следователи СК совместно с органами ГИБДД устанавливают все обстоятельства инцидента, сообщает телеканал «360». Будет проведен опрос возможных очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.