Россия готова к тому, что в скором времени США могут выйти из договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При таком сценарии Москва готова дать «асимметричный оборонительный ответ», не позволив втянуть себя в гонку вооружений. Об этом «Известиям» сообщили два собеседника в российских дипломатических кругах. Как отметили в комитете Совета Федерации по обороне, Россия не исключает «демарша США», однако надеется, что Вашингтон всё же не пойдет «на такой недальновидный шаг».

В американских СМИ активно обсуждается вопрос о возможном выходе США из ДРСМД, «так как Россия давно не выполняет условия договора». Издание Politico уже несколько раз писало о том, что группа сенаторов и конгрессменов пытаются убедить Пентагон и президента Дональда Трампа «наказать» Россию, выйти из соглашения и начать разработку ракет средней дальности, что действующим договором запрещено. При этом претензии о невыполнении ДРСМД у России и США взаимные. Москва также заявляет о нарушении договора американской стороной. Однако в Вашингтоне всё больше представителей политического истеблишмента настаивают на прекращении действия ДРСМД. В России же считают это ошибочным шагом.

Собеседник в российских дипломатических кругах в беседе с «Известиями» отметил, что «всё идет к тому, что американцы выйдут из договора», так как «слишком открыто взяли курс на обострение». Однако паниковать из-за этого не стоит, потому что «план втянуть Россию в гонку вооружений не пройдет, обороноспособность страны находится и так на очень высоком уровне».

— Это демонстрация ссоры с Россией. Кажется вполне вероятным, что они действительно выйдут из этого соглашения, — сказал «Известиям» другой дипломатический источник, добавив, что при негативном сценарии Москва даст Вашингтону «асимметричный ответ» , тем самым подтвердив: страна обладает достаточным оборонным потенциалом, чтобы не поддаваться на провокации и демарши из-за океана.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что медийная активность американцев вокруг ДРСМД связана с общей концепцией жесткого политического, экономического и военного ответа тем странам, которые, как заметил сенатор, «не торгуют своим суверенитетом». По его мнению, американцы уже давно нарушают ДРСМД, разрабатывая и размещая пусковые установки морского базирования, а также располагая в Европе под видом ПРО пусковые установки, которые при необходимости можно будет оснастить «томагавками».

— Этот договор США уже не нужен. Формируя позиционные районы, они выстраивают «петлю удава», пытаясь не допустить усиления России и создать условия, при которых Россия превратится в экономический придаток США. Однако втянуть Москву в это не удастся. Гонка вооружений нам неинтересна. Мы берем не количеством, как это было в Советском Союзе, а качеством. Качество обеспечения безопасности ныне совсем другое. У нас выстроен план гособоронзаказа, доктрина перевооружения. Недавно Совбез принял решение по военно-морскому флоту до 2030 года — всё определено и рассчитано, сколько и как. Планово и качественно. Мы и будем это всё реализовывать, — резюмировал сенатор.

Конгрессмены выражали недовольство «нарушениями Россией ДРСМД» еще при администрации Барака Обамы, обвиняя ту в бездействии, напомнил «Известиям» американский политолог, директор Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричард Вайц. А между тем президент Дональд Трамп обещал обратить на проблему особое внимание.

— Удивительно то, что конгресс продолжает требовать детального ответа до того, как администрация Трампа завершит рассмотрение этого вопроса. Сейчас администрация проводит оценку состояния ДРСМД в рамках «Обзора ядерной политики», которая должна закончиться через несколько месяцев. Итоги будут подводиться в комплексе. Учитывая внешнеполитический курс в отношении России, видения, как снизить ракетный потенциал Китая, а в более широком смысле — каким образом противостоять распространению баллистических ракет в мире. Д ействия сената и конгресса, как и в случае с недавно принятыми санкциями, направлены на то, чтобы предвосхитить ситуацию и задать тон еще до того, как администрация Трампа предложит свой вариант решения той или иной проблемы , — подчеркнул Ричард Вайц.