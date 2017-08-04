В Рязани появится специальная маршрутка, оборудованная пандусом и креплением для инвалидной коляски. Машина будет совершать рейсы не только по городу, но и в другие населенные пункты региона.

РИА «7 новостей» пишет, что автомобиль выйдет на маршруты Рязань–Скопин, Рязань–Александро-Невский и Рязань – Брыкин Бор.

Как сообщалось ранее, молодым матерям, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями предлагают субсидировать интернет-покупки, а именно оплачивать стоимость работы курьеров. Отдельные новшества коснутся слабовидящих россиян — будут разработаны специальные плагины, которые сделают торговые сайты Рунета удобнее. Меры, призванные сделать интернет-торговлю более доступной, могут включить в одну из госпрограмм Минпромторга уже в 2018 году.