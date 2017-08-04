В базу украинского сайта «Миротворец» внесены члены немецкой группы Scooter. Поводом стало посещение музыкантами Крыма.

«Все четверо немецких нарушителей идентифицированы и занесены в Чистилище», — говорится на странице сайта в Facebook.

Ранее стало известно, что немецкая группа выступит на фестивале в Балаклаве. Генпрокуратура Украины заявила, что музыкантам грозит до восьми лет лишения свободы. Кроме того, им могут запретить въезд на Украину сроком до трех лет.

Несмотря на угрозы, члены немецкой группы не стали отказываться от планов посетить фестиваль в Крыму.

База данных сайта «Миротворец» содержит данные около тысячи россиян и иностранных граждан. Большинство из них обвиняются в незаконном пересечении государственной границы Украины.