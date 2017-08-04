Обновленный музей истории Красноярской железной дороги откроется в субботу, 5 августа, — в канун Дня железнодорожника.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, музей расположится в центре города — в здании на перекрестке улиц Горького и Мира.

Ранее музей располагался в небольшом помещении на улице Робеспьера. На сегодняшний день площадь музея увеличилась в два раза. Экспозиции разместились в четырех тематических залах. Посетители музея смогут увидеть станционные самовары конца XIX — начала XX века. Помимо этого, в одном из залов будут представлены модели вагонов и локомотивов разных лет, а также коллекция старинных шильдиков, и многое другое.

По данным агентства, фонды музея были созданы любителями истории железнодорожного транспорта, а также сотрудниками и ветеранами КрасЖД. В новом музее будут представлены и уникальные документы из архивов краевого УФСБ, которые в течение долгого времени оставались засекреченными.

Накануне Дня железнодорожника руководство музея также получило особый подарок — операционные журналы 1920–1930-х годов ХХ века, переданные руководством Красноярской дорожной клинической больницей. В журналах описано развитие медицины, железной дороги и судьбы уроженцев Красноярского края.