Станция метро «Дубравная» в Казани не начнет работу к 30 августа, как планировалось ранее. Ориентировочная дата открытия перенесена на конец 2017 года.

По словам заместителя начальника «Казметростроя» Вениамина Терзиманова, на сегодняшний день готово около 95–97% бетонных конструкций. Рабочие начали внутреннюю отделку вестибюля. Потолок станции украшен кессонами. Это углубления прямоугольной формы в своде, которые визуально увеличивают пространство, пишет ProKazan.ru.

Казанский метрополитен оснащен 14 четырехвагонными электропоездами, которые эксплуатируются на 10 станциях метро, протяженность линии составляет 8,4 км. Подземку обслуживают более 750 сотрудников.