В результате ДТП, произошедшего на трассе «Дон» в Становлянском районе Липецкой области, погибли три человека, еще двое получили ранения.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области, 55-летний мужчина, который управлял легковым автомобилем марки Daewoo Nexia, не справился с управлением и врезался в столб.

Полученные водителем легковушки и двумя его попутчиками телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Еще два пассажира получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Причины произошедшего устанавливаются.