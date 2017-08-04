Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым поручил ему уделить внимание строительству социальных объектов. Глава правительства напомнил, что на эти цели были выделены средства, в том числе для Севастополя, передает ТАСС.

«Никакого социального строительства в предыдущий период не велось — ни по детским садам, ни по школам, я уже не говорю о дорогах, которые абсолютно убиты», — отметил глава правительства.

В свою очередь, Овсянников сообщил, в настоящее время очередь в детские сады достигает 7,5 тыс. человек. В этом году, по его словам, были сданы два новых детских сада, до конца года будут введены в эксплуатацию еще три. 1 сентября откроется новая школа, а всего за три года планируется построить 12 детских образовательных учреждений.

Овсянников добавил, что сегодня в Севастополе соответствует нормам 46% дорог.

Встреча премьера с врио губернатора прошла на феодосийском судостроительном заводе «Море».