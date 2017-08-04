Совет Евросоюза принял решение о расширении санкций против России. В черный список внесены три физических и три юридических лица, сообщает пресс-служба совета.

Под санкции попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, глава ООО «ВО «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак.

Также в список попали компании ООО «ВО «Технопромэкспорт», ЗАО «Интеравтоматика», а также участники строительства ТЭС в Крыму.

Таким образом, санкции Евросоюза будут применяться к 153 лицам и 40 субъектам.