Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Владимиру Пучкову возглавить комиссию по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на руднике «Мир» в Якутии.

«В связи с аварией на шахте в городе Мирный президент дал поручение главе МЧС вылететь на место происшествия и возглавить комиссию по спасению людей и ликвидации последствий ЧС», — сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, Пучков в сопровождении горноспасателей и подземных водолазов уже направился к месту ЧП. Также туда уже выехал глава Якутии Егор Борисов и руководитель «Алросы» Сергей Иванов.

Ранее стало известно, что в пятницу на руднике «Мир» компании «Алроса» произошел прорыв воды. По информации МЧС, всего на месте аварии был 151 человек.