Американский режиссер Оливер Стоун раскритиковал решение конгресса и сената США о введении новых антироссийских санкций. Об этом он написал в своем Twitter.

Стоун назвал принятое решение «идиотским голосованием, которое ведет к августу 1941 года, когда началась Первая мировая война».

«Сенат и палата представителей не рассматривают возможность того, что американская разведка вводит их в заблуждение, чтобы продолжать фальшивую войну против России. Они не думают самостоятельно», –– добавил режиссер в следующем сообщении.

House/Senate not considering that US intelligence might mislead them to continue false-flag war against Russia. Don’t think for themselves.