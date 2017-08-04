В Орловской области продолжаются мероприятия экологической акции «Вода России». 19 августа состоится генеральная уборка участков береговой линии.

На субботник выйдут представители молодежных, общественных организаций и политических партий, сообщает InfoOrel.ru. Им предстоит очистить от мусора левый берег реки Орлик (от Тургеневского моста до Дворянского гнезда) и левый берег реки Оки (от моста «Дружбы» до железнодорожного моста).

Всероссийская акция по уборке берегов «Вода России» проводится с 2014 года, привлекая все больше участников из разных уголков страны. Организатором выступает Министерство природных ресурсов и экологии РФ. В 2016 году 1 млн человек приняли участие в уборке 9 тыс. водоемов в 80 регионах. В этом году акция завершится 15 сентября.