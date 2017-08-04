Начальник управления ФСИН по Кемеровской области Константин Антонкин арестован до 1 октября. Генерал-майор внутренней службы будет доставлен в СИЗО Новосибирска, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный районный суд Кемерово.

48-летний Антонкин подозревается в получении взятки от директора строительной компании. В 2012 году он предложил бизнесмену передать ему в собственность участок земли и построить на нем дом.

За это глава управления обещал обеспечить заключение контракта на 60 млн рублей по разработке проектной документации для строительства следственного изолятора.

По данным агенства, речь идет о строительстве следственного изолятора на 500 мест в городе Белово. Стоимость СИЗО оценивалась в 1,8 млрд рублей, а после госэкспертизы смета снизилась до 700 млн.