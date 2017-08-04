Движение транспорта в центре столицы будет ограничено с 4 по 7 августа в связи ремонтными работами, передает в пятницу московский главк МВД.

«В связи с работами по благоустройству города будет полностью перекрыто движение транспорта, в том числе и общественного», — говорится в сообщении.

В частности, движение перекроют в ночное время с 23.00 до 7.00 с 4 по 5 августа, а также с 23.00 5 августа по 7.00 7 августа по Москворецкой улице на участке от Китайгородского проезда до Москворецкой улицы. Автолюбителей просят воспользоваться Подгорной и Устьинской набережной, Яузской улицей, улицей Солянка, Солянским и Лубянским проездом, Старой площадью, улицей Варварка, Китайгородским проездом, Москворецкой набережной, Москворецкой улицей, Кремлевской набережной, Большим Устьинским мостом, Садовнической улицей, улицей Балчуг и Большим Москворецким мостом.

В понедельник, 7 августа, движение будет перекрыто с 0.00 до 5.00 по улице Тверская и улице 1-я Тверская-Ямская от Бульварного кольца до Тверского путепровода, а с 0.00 6 августа до 5.00 7 августа нельзя будет проехать по площади Тверской заставы.