Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит смысла комментировать сообщения СМИ о возможном расширении санкций против России со стороны Евросоюза.

«Это не повод для нашей реакции», — подчеркнул Песков.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ЕС в пятницу, 4 августа, может принять решение о расширении антироссийских санкций. Поводом для ужесточения ограничительных мер называлась ситуация с турбинами Siemens.

Скандал вокруг поставки турбин в Крым разгорелся, когда немецкий концерн Siemens заявил, что все четыре его турбины были предназначены для проекта в Тамани, но в итоге были незаконно поставлены в Крым.