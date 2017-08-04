Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приехал в Польшу на годовщину Варшавского восстания. Об этом сообщают польские СМИ.

Известно, что Саакашвили находится в стране без документов — они ранее были аннулированы властями Украины. Вместе с тем Саакашвили прибыл из США в Польшу, где поучаствовал в празднике, а также со сцены рассказал о сотрудничестве Грузии с Польшей, не обошел и украинскую тему. Отмечается, что политик выступал на английском языке, с переводчиком, сообщает телеканал «Звезда».

Как Саакашвили сумел пресечь границу Польшу с недействующими документами, пока неизвестно. Накануне на Украине сообщили о полной изоляции политика и невозможности его выезда из США.