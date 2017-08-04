Американское оборонное ведомство потратило почти полмиллиарда долларов на учения для афганских сотрудников разведки по специальной программе. Однако, по сообщению специальной комиссии по реформированию афганской армии, каких-либо заметных результатов достичь не удалось).

В докладе организации сообщается, что Пентагон потратил 457,7 миллиона долларов и заключил два контракта в период между 2010 и 2013 годами с двумя афганскими компаниями.

Всего в учениях участвовали около 70 сотрудников Сил национальной безопасности и обороны Афганистана (ANDSF).

Напомним, комиссия обнаружила, что Пентагон потратил 94 миллиона долларов на форму для афганских военных с камуфляжем, предназначенным для лесного ландшафта, в то время как леса занимают два процента территории страны.