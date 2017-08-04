Пентагон потратил более полумиллиарда долларов на бесполезные учения
Американское оборонное ведомство потратило почти полмиллиарда долларов на учения для афганских сотрудников разведки по специальной программе. Однако, по сообщению специальной комиссии по реформированию афганской армии, каких-либо заметных результатов достичь не удалось).
В докладе организации сообщается, что Пентагон потратил 457,7 миллиона долларов и заключил два контракта в период между 2010 и 2013 годами с двумя афганскими компаниями.
Всего в учениях участвовали около 70 сотрудников Сил национальной безопасности и обороны Афганистана (ANDSF).
Напомним, комиссия обнаружила, что Пентагон потратил 94 миллиона долларов на форму для афганских военных с камуфляжем, предназначенным для лесного ландшафта, в то время как леса занимают два процента территории страны.