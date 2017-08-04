Решением Симоновского суда Москвы оппозиционеру Алексею Навальному продлен испытательный срок на один год за нарушения порядка организации митинга, сообщили в суде.

При этом ФСИН напомнила, что Навальный совершил 12 июня правонарушение, за которое он получил административный арест на 25 суток. В четверг Навальному был выписан штраф в размере 300 тыс. рублей за повторное нарушение проведения акции протеста.

Как стало известно, 8 и 9 июля Навальный организовал заранее запланированный выход граждан на улице в Москве, чтобы они раздавали агитационные листовки.