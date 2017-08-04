Четвертый эпизод седьмого сезона сериала «Игра престолов» утек в сеть. Серию можно скачать по ссылке на сайте Reddit.

Отмечается, что опубликованная раньше эфира серия является «Подарком из Пакистана», пишет RT. На телевидении эпизод должен выйти только 6 августа.

Ранее в четверг стало известно, что хакеры похитили у телеканала HBO тысячи файлов, среди которых была музыка, изображения и видео. О хакерской атаке узнали после того, как в интернете появился сценарий новой серии «Игры престолов», а также несколько эпизодов проектов «Игроки» и «Комната 104». Всего было похищено 1,5 Тб данных.

Руководство телеканала проводит расследование по данному факту.