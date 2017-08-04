На разделительном барьере между Иерусалимом и Вифлеемом появились два гигантских граффити. На них изображен президент США Дональд Трамп.

Как сообщают американские СМИ, на одном из граффити Трамп обнимает и целует сторожевую башню на углу барьера. Изо рта нарисованного американского президента вылетают маленькие красные сердечки.

Второе граффити изображает Трампа в черном костюме и кипе. Он притрагивается к стене рукой. На граффити президент США говорит, обращаясь к Стене Плача: «Я построю тебе брата».

Ранее Трамп распорядился разработать проект строительства стены на границе с Мексикой, за которую, по его словам, должна заплатить сама Мексика.

СМИ предполагают, что работу мог выполнить самый знаменитый и загадочный уличный художник Бэнкси. Подтверждения этим предположениям пока нет.