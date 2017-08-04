Мэр Суоярвского городского поселения в Карелии Роман Петров добровольно сложил полномочия, так как функции администрации решено перевести на уровень района. Сейчас экс-глава занимается передачей дел.

По его словам, централизация управления оптимальна для муниципального центра — «теперь никто не будет тянуть одеяло на себя». Пост руководителя Суоярвского района недавно занял Олег Болгов. Он намерен предоставить бывшим сотрудникам мэрии вакансии в подразделениях подведомственных организаций, отмечает ИА «Карелinform».

Также будет сокращена численность депутатов горсовета, их станет 10 вместо 12. Выборы пройдут в сентябре. Один из народных избранников станет главой городского поселения, он будет работать на неосвобожденной основе, сообщает ИА «Республика».