Книгу рекордов жителей Биробиджана выпустят в ближайшее время. В издании намерены упомянуть о всех достижениях, которых удалось добиться горожанам. Предполагается, что первые рекорды установят 12 августа текущего года во время проведения пикника на площади имени Ленина.

По словам директора биробиджанского парка культуры и отдыха Артема Куликова, книга рекордов может представлять и определенную историческую ценность. В издании упомянут о самых разных достижениях биробиджанцев: нестандартных, шуточных, а также спортивных, и, возможно, чьих-то личных успехах, передает ИА EAOMedia.

Книгу рекордов планируется выпустить в двух форматах — в бумажном и электронном. Сборник будет постоянно пополняться, а посмотреть достижения горожан можно будет на сайте парка культуры и отдыха в отдельной вкладке.