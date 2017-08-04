Жители Киреевска Тульской области страдают от заваленных отходами мусорных контейнеров, так как единственная компания, которая осуществляла вывоз мусора, не может работать.

Масштабная проблема образовалась после того, как Центральный районный суд Тулы 11 июля 2017 года приостановил деятельность компании «Городское хозяйство» на 90 дней. В результате того что организация не вывозит бытовые отходы на полигон, в городе настоящее ЧП, сообщает ИА «Тульские новости».

Полигон ТБО также закрыт по решению суда. Власти города ищут альтернативные решения проблемы, но пока уладить вопрос не удается. Между тем в Киреевске проживает около 27 тыс. человек. От жителей постоянно поступают жалобы, а переполненные мусорные площадки видны даже на въезде.